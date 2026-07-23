Constructieve doorbraak in Wijk en Aalburg goedgekeurd

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor een constructieve doorbraak aan de Kapitein H. van der Maadenstraat 25 in Wijk en Aalburg. De vergunning is op 21 juli 2026 verleend.

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Met de verleende vergunning mogen de eigenaren van het pand aan de Kapitein H. van der Maadenstraat 25 een constructieve doorbraak uitvoeren. Dit betekent dat er aanpassingen aan de dragende structuren van het gebouw mogen worden gedaan. Het besluit is genomen op 21 juli 2026, en belangstellenden in de omgeving kunnen de documenten met informatie over deze vergunning bekijken.

De gemeente Altena informeert de bewoners in de omgeving over mogelijke veranderingen door deze vergunning. Bewoners die het niet eens zijn met het besluit, hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente.