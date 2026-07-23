Dakkapel Goudenregenpad Sleeuwijk vergunningsvrij

De gemeente Altena heeft vastgesteld dat het plaatsen van een dakkapel aan het Goudenregenpad 13 in Sleeuwijk vergunningsvrij kan worden uitgevoerd.

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Op 21 juli 2026 heeft de gemeente Altena de aanvraag voor een dakkapel aan het Goudenregenpad 13 in Sleeuwijk beoordeeld. Het resultaat is dat de bouwplannen zonder vergunning kunnen doorgaan. Dit besluit betekent dat er geen formele toestemming nodig is voor de bouw van de dakkapel.