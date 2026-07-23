Parkeerplaatsen voor elektrische auto's in Sleeuwijk

In Sleeuwijk zijn bij huisnummers 4 en 86 vier parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit heeft de gemeente Altena besloten om de oplaadinfrastructuur te verbeteren.

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De gemeente Altena heeft een verkeersbesluit genomen om vier parkeerplaatsen op de Courtine in Sleeuwijk exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische auto's. Het besluit is onderdeel van het beleid om de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te versterken en bij te dragen aan de gemeentelijke doelstelling om in 2046 CO2-neutraal te zijn.

Bij de keuze van de locatie is rekening gehouden met het gemeentelijke beleid dat stelt dat laadvoorzieningen openbaar toegankelijk moeten zijn. De parkeerplaatsen worden gemarkeerd met verkeersborden die aangeven dat ze uitsluitend bedoeld zijn voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit moet ervoor zorgen dat de laadpalen optimaal gebruikt worden en de groei van het aantal elektrische auto's niet belemmert.