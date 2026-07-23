Nieuwe sleufsilo's bij Maatschap den Hartog-van Gammeren in Wijk en Aalburg

Maatschap den Hartog-van Gammeren in Wijk en Aalburg heeft vier kuilplaten vervangen door drie sleufsilo's. De nieuwe silo's zijn aangesloten op een opvangsysteem voor percolaat.

Gevonden voor jou

De gemeente Altena heeft een melding ontvangen van Maatschap den Hartog-van Gammeren in Wijk en Aalburg. Het bedrijf voert een milieubelastende activiteit uit door het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen.

De vier bestaande kuilplaten zijn vervangen door drie sleufsilo's die verbonden zijn met een opvangsysteem voor percolaat, een vloeistof die vrijkomt uit kuilvoer. De melding is op 22 juni 2026 ingediend en op 15 juli 2026 afgehandeld.