MidZuid B.V. in Veen voert milieubelastende activiteiten uit

MidZuid B.V. in Veen heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten, waaronder het bewerken en lassen van metalen, voor het refurbishen van ondergrondse afvalcontainers.

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MidZuid B.V., gevestigd aan de Bagijnhof 60 in Veen, heeft op 24 april 2026 een melding gedaan bij de gemeente Altena. Het bedrijf gaat zich bezighouden met het coaten, lassen, schuren, schilderen en demonteren van ondergrondse afvalcontainers.

Deze activiteiten vallen onder milieubelastende activiteiten, zoals het mechanisch en thermisch bewerken en lassen van metalen. De melding is op 16 juli 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.