Beslistermijn dakopbouw Hogelandstraat Giessen verlengd

De gemeente Altena heeft de beslistermijn voor de omgevingsvergunning van een dakopbouw aan de Hogelandstraat 6 in Giessen verlengd. Een beslissing wordt nu verwacht voor 8 september 2026.

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In Giessen is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een dakopbouw op Hogelandstraat 6 in behandeling. De gemeente Altena heeft besloten de beslistermijn met zes weken te verlengen. Hierdoor wordt er uiterlijk 8 september 2026 een besluit genomen.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw- en verbouwwerkzaamheden. De verlenging van de beslistermijn geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag te beoordelen. Zodra er een beslissing is genomen, zal de gemeente Altena een nieuw bericht publiceren. Vanaf dat moment kunnen geïnteresseerden de documenten inzien en eventueel reageren.