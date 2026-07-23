Bouwcontainervergunning Oost West en Middelbeers verleend

De gemeente Oirschot heeft op 21 juli een vergunning verleend voor het plaatsen van een bouwcontainer en bouwmaterialen aan Beukenhaag 1 in Oost West en Middelbeers. De materialen mogen er staan van 13 juli tot en met 14 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning is goedgekeurd onder het kenmerk 082381780. Met deze toestemming kan de aanvrager bouwmaterialen en een container plaatsen op het aangegeven adres. Dit kan invloed hebben op de directe omgeving, zoals mogelijk overlast of veranderingen in het straatbeeld.