Vergunningsaanvraag recreatief gebruik Kuilerstraat in Someren

Op 14 juli is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor Kuilerstraat 23 in Someren. Het betreft een verzoek om af te wijken van de bestemming voor recreatief gebruik.

Gevonden voor jou

De gemeente Someren heeft bekendgemaakt dat er een aanvraag is ingediend om de bestemming van een pand aan de Kuilerstraat 23 te veranderen naar recreatief gebruik. Dit is gemeld op basis van artikel 16.57 van de Omgevingswet.

Op dit moment kunnen er nog geen formele bezwaren worden ingediend. Reacties kunnen pas worden gegeven zodra er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen. Deze besluiten zullen op dezelfde manier als de aanvraag worden gepubliceerd.