Omgevingsvergunning aangevraagd voor rijhal in Lierop

Op 9 juli is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een rijhal aan de Kromvenweg 18 in Lierop.

Gevonden voor jou

De aanvraag is ingediend bij de gemeente Someren en betreft de oprichting van een nieuwe rijhal. Op dit moment kan er nog geen formeel bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dit wordt pas mogelijk nadat een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen.