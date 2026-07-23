Beslistermijn vergunning Someren verlengd voor café/bistro

De beslistermijn voor de omgevingsvergunning voor Brink 10a in Someren is verlengd. Het gaat om de aanvraag voor het plaatsen van twee luifels bij een café/bistro. De termijn is met maximaal zes weken verlengd, met als verzenddatum van het besluit 13 juli 2026.

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De gemeente Someren heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan Brink 10a verlengd. De vergunning betreft het plaatsen van twee luifels bij een café/bistro. Volgens de Omgevingswet kan de termijn met maximaal zes weken worden verlengd. Het besluit is op 13 juli 2026 verzonden.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen dit besluit. Dit betekent dat de verlenging van de termijn definitief is en er verder geen rechtsmiddelen openstaan voor betrokken partijen.