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Someren: Aanvraag voor herbouwen garage en overkapping

Vandaag om 09:58

De gemeente Someren heeft een aanvraag ontvangen voor het herbouwen van een garage en overkapping op Loonhof 1. Deze aanvraag is ingediend op 13 juli 2026.

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Het gaat om een omgevingsvergunning die is aangevraagd bij de burgemeester en wethouders van Someren. De aanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage.

Er is op dit moment geen mogelijkheid om formeel bezwaar te maken tegen de aanvraag. Reacties kunnen pas worden gegeven wanneer er een ontwerp- of definitief besluit is genomen. Dit besluit zal, net als de aanvraag, worden gepubliceerd.

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