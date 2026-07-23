Aanvraag voor huisvesting arbeidsmigranten in Someren

Op 15 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning bij De Stappert 31 in Someren. De aanvraag betreft het afwijken van de bestemming voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Gevonden voor jou

De gemeente Someren heeft bekendgemaakt dat er een aanvraag is ingediend om de bestemming van De Stappert 31 te wijzigen. Dit is bedoeld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De aanvraag is op 15 juli 2026 ontvangen en de gemeente heeft dit op grond van de Omgevingswet openbaar gemaakt.

Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage. Er kan nog geen formeel bezwaar of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen. Ook deze beslissingen zullen worden gepubliceerd.