Someren verleent vergunning voor kappen van 7 bomen

De gemeente Someren heeft een vergunning verleend voor het kappen van zeven bomen aan de Hugterweg 2. Deze omgevingsvergunning is op 15 juli 2026 verstuurd.

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De vergunning, afgegeven door burgemeester en wethouders, maakt het mogelijk om de bomen te kappen of houtopstand te vellen op het betreffende adres. Inwoners die de stukken van de vergunning willen inzien, kunnen een e-mail sturen naar de gemeente.

Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van 15 juli worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Someren. Dit bezwaar schorst de uitvoering van de vergunning echter niet. Bij spoedeisende zaken is er de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank in 's-Hertogenbosch.