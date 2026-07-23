Aantal melkkoeien bij Swolfs-Smid in Haghorst verminderd

Het aantal melkkoeien bij V.O.F. Swolfs-Smid in Haghorst is verminderd met één koe. Het totaal aantal melkkoeien komt nu op honderd, met daarnaast zestig stuks vrouwelijk jongvee.

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V.O.F. Swolfs-Smid, gevestigd aan de Stalpaertsweg 3 in Haghorst, heeft een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om een milieubelastende activiteit met betrekking tot dierenverblijven. De melding is op 19 juni 2026 ingediend en op 16 juli 2026 afgehandeld.

De kennisgeving geeft aan dat het bedrijf één melkkoe minder heeft, waardoor het totaal aantal melkkoeien nu honderd bedraagt. Het aantal vrouwelijk jongvee blijft op zestig stuks staan. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.