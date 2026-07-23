Sloop van asbesthoudende schouw in Diessen gemeld

Op 14 juli heeft de gemeente Hilvarenbeek een melding ontvangen voor het verwijderen van asbest uit een schouw aan de Maternusstraat 18 in Diessen.

Gevonden voor jou

De melding betreft de sloop van een schouw waarin asbest aanwezig is. Dit asbest moet veilig worden verwijderd vanwege de risico's voor de gezondheid en het milieu. De melding is inmiddels afgehandeld door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.

Belangrijk om te weten is dat er geen mogelijkheid is om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze sloopmelding. Ook ligt de melding niet ter inzage.