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Spottersdag 2026 op Vliegbasis Gilze-Rijen goedgekeurd
Vandaag om 09:58
De evenementenvergunning voor Spottersdag 2026 op Vliegbasis Gilze-Rijen is verleend. Het evenement vindt plaats op woensdag 9 september van tien uur 's ochtends tot vier uur 's middags.
De vergunning voor Spottersdag 2026 op de vliegbasis in Gilze en Rijen is op 21 juli 2026 verzonden. Bezoekers kunnen op 9 september genieten van luchtvaartactiviteiten en demonstraties. Het evenement vindt plaats aan de Rijksweg 121.
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