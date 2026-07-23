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Vergunning verleend voor Reuzentrouwstoet in Gilze

Vandaag om 09:58

De Reuzentrouwstoet in Gilze heeft een evenementenvergunning gekregen voor 16 augustus 2026. Het evenement vindt plaats van half elf 's ochtends tot elf uur 's avonds.

Gevonden voor jou

De Reuzentrouwstoet zal op verschillende locaties in Gilze plaatsvinden, waaronder de Nieuwstraat, Kerkstraat, Alphenseweg en Raadhuisstraat. Het Bisschop de Vetplein is tot elf uur 's avonds onderdeel van het evenement.

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