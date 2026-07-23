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Jubileumviering NGWR op 5 september in Rijen
Vandaag om 09:58
Op 5 september viert NGWR haar 10-jarig jubileum in Rijen, van half tien 's ochtends tot half negen 's avonds.
De feestelijke bijeenkomst vindt plaats op het adres Vijf Eiken 4 in Rijen. De vergunning voor dit evenement is op 21 juli verleend.
Dit betekent dat het feest officieel doorgang kan vinden op de genoemde datum en tijd. NGWR staat klaar om dit bijzondere jubileum groots te vieren.
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