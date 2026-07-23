Renovatieplannen voor tweekapper in Berlicum ingediend

In Berlicum is een aanvraag ingediend voor de renovatie van de kap van een tweekapper aan de Nieuweweg 8 en 10. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten.

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Op 20 juli 2026 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning geregistreerd. Het plan omvat de renovatie van de kap van twee aangrenzende huizen aan de Nieuweweg in Berlicum. Dit project valt onder de categorie 'Omgevingsplanactiviteit Bouwen'.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om officieel bezwaar te maken of een reactie in te dienen. Zodra de vergunning is verleend, kunnen belanghebbenden wel bezwaar maken.