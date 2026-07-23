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Gevelwijzigingen aangevraagd voor pand in Sint-Michelsgestel
Vandaag om 09:59
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor gevelwijzigingen aan een pand op Genenberg 2 in Sint-Michelsgestel. De aanvraag werd ingediend op 21 juli 2026.
De aanvraag betreft een omgevingsplanactiviteit voor bouwactiviteiten. Het pand op Genenberg 2 in Sint-Michelsgestel zal veranderingen aan de buitenkant ondergaan.
De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedures. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.
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