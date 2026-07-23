Navigatie overslaan
Ontdek

Gevelwijzigingen aangevraagd voor pand in Sint-Michelsgestel

Vandaag om 09:59

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor gevelwijzigingen aan een pand op Genenberg 2 in Sint-Michelsgestel. De aanvraag werd ingediend op 21 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsplanactiviteit voor bouwactiviteiten. Het pand op Genenberg 2 in Sint-Michelsgestel zal veranderingen aan de buitenkant ondergaan.

De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedures. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Sint-Michielsgestel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.