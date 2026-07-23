Oprit met parkeerplaats aangevraagd in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel is een vergunning aangevraagd voor een oprit met parkeerplaats aan de Valklaan 19. De aanvraag werd op 20 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit. Het gaat om het realiseren van een oprit met parkeerplaats in de voortuin van het adres Valklaan 19 in Sint-Michielsgestel.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Wanneer de vergunning wordt verleend, volgt er een periode waarin bezwaarschriften kunnen worden ingediend.