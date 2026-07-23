Subsidieregeling voor rookgaskanalen in Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel heeft een nieuwe subsidieregeling aangekondigd voor 2026. De regeling richt zich op het duurzaam verwijderen van rookgaskanalen en kachels. Eigenaren van woningen kunnen tot 500 euro subsidie aanvragen voor deze werkzaamheden.

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De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een subsidieregeling opgesteld om eigenaren van woningen te stimuleren hun houtkachel, pelletkachel of open haard en bijbehorend rookgaskanaal te verwijderen. De regeling is bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren door de uitstoot van fijnstof te verminderen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het laten verwijderen of onbruikbaar maken van rookgaskanalen door een erkende aannemer. Ook kosten voor het onderzoeken en verwijderen van asbesthoudende materialen, en het herstellen van dak, plafond of muur vallen onder de subsidieregeling. Het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op 500 euro, met een totaal budget van 7.500 euro voor 2026.