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Straatbarbecue in Dongen heeft geen vergunning nodig
Vandaag om 09:59
Op 21 juli is in Dongen een melding gedaan voor een straatbarbecue op 15 augustus. Hiervoor is geen vergunning nodig.
De barbecue vindt plaats op de Polarisstraat 10 in Dongen en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001193. Omdat er geen vergunningsplicht geldt voor deze activiteit, kunnen inwoners geen bezwaar indienen.
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