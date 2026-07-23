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Straatbarbecue in Dongen heeft geen vergunning nodig

Vandaag om 09:59

Op 21 juli is in Dongen een melding gedaan voor een straatbarbecue op 15 augustus. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Gevonden voor jou

De barbecue vindt plaats op de Polarisstraat 10 in Dongen en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001193. Omdat er geen vergunningsplicht geldt voor deze activiteit, kunnen inwoners geen bezwaar indienen.

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