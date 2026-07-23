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Aanvraag voor loods in Dongen ingediend

Vandaag om 09:59

Op 20 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een loods op de Gemeentenweg 51 in Dongen. Hiervoor wil men afwijken van het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001191. Het betreft zowel een bouwactiviteit als het afwijken van de regels in het omgevingsplan. De gemeente Dongen heeft de aanvraag ontvangen en zal deze beoordelen volgens de gebruikelijke procedure. Dit betekent dat er binnen acht weken een besluit volgt, tenzij de termijn verlengd wordt of aanvullende informatie nodig is.

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