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Verbouwing Orangerie in Waalwijk goedgekeurd
Vandaag om 10:04
De gemeente Waalwijk heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van de Orangerie aan de Abraham Bloemaertstraat 7. Dit besluit is op 21 juli 2026 bekendgemaakt.
De vergunning betreft een bouwactiviteit in het kader van het omgevingsplan. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen, vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit.
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