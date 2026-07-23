Aanvraag voor nieuwe loods in Sprang-Capelle ingediend

Op 17 juli 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de sloop van een pand en de bouw van een loods aan de Heistraat 83 in Sprang-Capelle.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de bouwplannen op Heistraat 83 is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019115. Het betreft een aanvraag volgens de standaard procedure. Op deze locatie wil men een bestaand gebouw slopen en een nieuwe loods bouwen.

Inzage van de aanvraagstukken is mogelijk, maar hiervoor moet je een afspraak maken met de Frontoffice Vergunningen van de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Dit kan via het algemene telefoonnummer 0416-683456. Tegen betaling van de kosten is een papieren versie van de stukken beschikbaar.

Er is nog geen beslissing genomen over de aanvraag, waardoor belanghebbenden nog geen mogelijkheid hebben om bezwaar te maken. Zodra er een besluit is, wordt dit bekendgemaakt.