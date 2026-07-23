Tijdelijke in- en uitrit gepland aan Valkenvoortweg in Waalwijk

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit aan de Valkenvoortweg in Waalwijk. Deze aanvraag, ontvangen op 17 juli 2026, betreft werkzaamheden aan de weg.

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De aanvraag is geregistreerd onder het zaaknummer WWK-2026-019116. Het gaat om een tijdelijke in- en uitrit die nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden in de buurt van de Valkenvoortweg.

Wie de stukken van de aanvraag wil inzien, moet eerst een afspraak maken met de Frontoffice Vergunningen van de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Hiervoor kun je het algemene nummer 0416-683456 bellen. Er zijn kosten aan verbonden voor een uitgeprinte versie van de stukken.

Er is nog geen besluit genomen over de aanvraag. Zodra dat wel het geval is, wordt dit bekendgemaakt en kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar maken.