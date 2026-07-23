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Uitbreiding woning aan Keiweg in Oosterhout goedgekeurd

Vandaag om 10:05

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden en doortrekken van de kapconstructie van de woning aan Keiweg 125. Deze vergunning is op 10 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De woning aan Keiweg 125 in Oosterhout krijgt een grotere kapconstructie. Het besluit voor deze aanpassing is genomen onder zaaknummer 1099115. Met de goedkeuring van de omgevingsvergunning kunnen de werkzaamheden aan het dak beginnen.

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