Vergunning verleend voor windenergie inkoopstation A59

Er is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een gezamenlijk inkoopstation voor een windenergiepark aan de A59 bij Oosterhout. Het besluit, met zaaknummer 1099076, is op 15 juli 2026 verzonden.

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Het inkoopstation voor windenergie aan de A59 is een onderdeel van de plannen om duurzame energieoplossingen te realiseren in de regio Oosterhout. Deze vergunning maakt de weg vrij voor de bouw van het station dat zal bijdragen aan de efficiënte inkoop van windenergie.

Met het verkrijgen van deze vergunning kan het project nu officieel van start gaan. De betrokken partijen kunnen hiermee de volgende stappen zetten in de ontwikkeling van het windenergiepark.