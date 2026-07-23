Toestemming voor kamergewijze verhuur in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor de verhuur van kamers aan vier personen aan de Bosstraat 56. Deze vergunning is op 13 juli 2026 verzonden.

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De woning aan de Bosstraat 56 in Oosterhout mag nu kamergewijs worden verhuurd aan vier personen. Dit besluit betekent dat de bewoners elk een eigen kamer kunnen huren binnen hetzelfde pand. De omgevingsvergunning is op 13 juli 2026 verzonden naar de aanvrager.

Voor wie meer informatie wil over de verhuurplannen, is er een mogelijkheid om digitaal contact op te nemen met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout. Het referentienummer voor deze aanvraag is 1101231.