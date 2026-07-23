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Vergunning aangevraagd voor kamergewijze verhuur in Oosterhout
Vandaag om 10:05
Er is een vergunning aangevraagd voor kamergewijze verhuur aan de Bosstraat 56 in Oosterhout. De aanvraag betreft het verhuren van kamers aan vier personen.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 9 juli 2026 ontvangen door de gemeente Oosterhout. Het gaat om het ombouwen van het pand aan de Bosstraat 56 zodat het geschikt is voor kamergewijze verhuur aan vier personen.
Voor meer informatie over deze plannen kan contact worden opgenomen met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout. Hierbij dient het referentienummer 1101231 vermeld te worden.
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