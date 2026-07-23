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Parck Warande breidt uit met twee appartementen
Vandaag om 10:05
Parck Warande in Oosterhout heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van twee nieuwe appartementen. Deze aanvraag is op 9 juli 2026 ontvangen.
De aanvraag betreft een uitbreiding van de huidige locatie met twee wooneenheden. Parck Warande is van plan om deze appartementen toe te voegen aan een specifieke locatie binnen het park, aangeduid als verzoeklocatie 2026070901895.
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