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Overheaddeur en weegbrug geplaatst in Oosterhout

Vandaag om 10:05

In Oosterhout is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een overheaddeur en een weegbrug aan de Koopvaardijweg 5d. Deze vergunning is op 14 juli 2026 verstuurd.

Gevonden voor jou

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor de installatie van een overheaddeur en een weegbrug aan de Koopvaardijweg 5d. De vergunning werd op 14 juli 2026 aan de aanvrager verzonden.

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