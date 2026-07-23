Van droomhuis naar de Brabantse onderwereld in nieuwe misdaadserie

Na Undercover en Ferry komt er weer een nieuwe misdaadserie over de Brabantse drugswereld. Bovensloters is vanaf donderdagmiddag exclusief te zien op NPO Start. Acteur Bert Hana speelt Sjarrel, een Limburgse godfather. Volgens hem kunnen kijkers zich opmaken voor een serie vol met misdaad, Brabantse humor en satire. "Het is een absurdistische misdaadserie, een bizarre wereld waar je in belandt", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Bovensloters gaat over een jong stel uit de Randstad dat een huis in Brabant heeft gekocht. "Ze gaan dat nog even vieren in het buurtdorp en op dat moment rijden ze de grootste crimineel van Brabant aan", vertelt Hana, die zelf uit het Limburgse Heerlen komt. De Brabantse onderwereldbaas Jacques van Iersel overleeft dat niet. Daardoor krijgt het stel allerlei schuldeisers van de crimineel achter zich aan. "Zij moeten dat geld oplossen. Dus voordat ze het weten, zitten ze tot over hun oren in de criminaliteit." Hana, die normaal vaak de zachtaardige postbode Bert speelt in kinderprogramma's, vond het leuk om eens de slechterik te spelen. "Die Sjarrel schiet iedereen gewoon neer als het hem niet uitkomt." Hij mocht allerlei dingen doen die op zijn bucketlist stonden. "Ik heb mogen martelen, ik heb mogen achtervolgen. Dat was echt te gek."

Carnaval

De acteur vindt dat Daan Windhorst het verhaal 'ontzettend goed' heeft geschreven. "Het is een script dat je als een thriller leest. Ik heb het in één ruk uitgelezen." De serie werd afgelopen maart ook opgenomen op de Markt in Den Bosch, midden in carnaval. Honderden mensen waren daar nog aan het hossen in carnavalskleding. "Ik ben zelf ook echt een carnavalsfan. Superleuk om dat nog in de serie te hebben." Hana speelt dan wel een godfather, maar vergelijkt zichzelf niet met Ferry Bouman, de fictieve Brabantse drugsbaas. "Ik speel een Limburger, dat maakt het ook al een beetje anders. Ik heb meer naar onze vriend in de echte godfather zitten kijken, dus ik heb een beetje dat ik mijn kin naar voren doe." Tweede seizoen

Hoewel er nu nog maar één seizoen van Bovensloters is, denkt Hana dat er een tweede seizoen in zit. "Ik begrijp dat de schrijvers al heel veel ideeën hebben." Niet alle acteurs zullen daarin terugkeren. "Er zit een ontzettend leuke club aan spelers, maar ze overleven het niet allemaal." De Koreaanse Na Young Jeon speelt de hoofdrol. Margôt Ros vertolkt de tweede hoofdrol als drugscrimineel Petra. Bekijk hieronder een voorproefje: