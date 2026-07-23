Omgevingsplan Castersedijk Hapert gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad van Bladel heeft op 7 juli 2026 het omgevingsplan voor Castersedijk 24 en 26 in Hapert gewijzigd vastgesteld. Het plan betreft de samenvoeging van bedrijfsactiviteiten op één locatie, waaronder een handelsonderneming in tractoren en landbouwmachines.

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De wijzigingen in het plan omvatten onder meer aanpassingen aan de beschermingszone voor riooltransportleidingen en aanvullende bepalingen in de planregels ter bescherming van deze leidingen. Het plan zorgt ervoor dat een bedrijf voor tractoren en landbouwmachines, inclusief bosbouw- en cultuurtechnisch loonwerk, alle activiteiten kan samenvoegen op Castersedijk 24 en 26. Daarnaast zal er groenafval inpandig worden gecomposteerd.

Het omgevingsplan ligt ter inzage van 24 juli tot en met 3 september 2026. Op 20 augustus 2026 treedt het plan in werking, tenzij er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd. Meer informatie kan worden verkregen bij mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling van de gemeente Bladel.