Verwaarloosde motor met zijspan op parkeerplaats in Mariahout

Een motor met zijspan is in verwaarloosde toestand aangetroffen op een parkeerplaats in Mariahout. De gemeente Laarbeek heeft vastgesteld dat het voertuig al langere tijd op dezelfde plek staat zonder verzekering.

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Op 11, 14 en 19 juni 2026 heeft een gemeentelijke toezichthouder meerdere controles uitgevoerd bij een motorfiets BMW 259 met zijspan, met het kenteken MG-NZ-18. De motor staat op de parkeerplaats nabij De Nieuwe Erven 5 in Mariahout. Het voertuig vertoont tekenen van verwaarlozing, zoals zachte banden en onkruid dat eromheen groeit. Bovendien ontbreken er verzekeringspapieren en liggen er lege brandstofjerrycans op de motor.

Dit is in strijd met de lokale regels van de gemeente Laarbeek. Omdat de eigenaar onbekend is, vraagt de gemeente deze om het voertuig binnen 14 dagen te verwijderen. Als dit niet gebeurt, zal de gemeente het voertuig weghalen en de kosten verhalen op de overtreder.