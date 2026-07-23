Parkeerverbodszone gepland op Wethouder Notenplein in Beek en Donk

Op 13 juli 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot een parkeerverbodszone op een deel van het Wethouder Notenplein in Beek en Donk.

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Het voorgenomen besluit om een parkeerverbodszone in te stellen op Wethouder Notenplein is genomen met als doel de verkeerssituatie te verbeteren. Dit besluit is digitaal te bekijken via het publicatieblad op officielebekendmakingen.nl.

De documenten zijn ook fysiek in te zien op het gemeentehuis in Beek en Donk. Gedurende zes weken, van 24 juli tot en met 3 september 2026, kunnen belanghebbenden hun mening over het besluit geven aan de gemeente Laarbeek.