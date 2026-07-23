Gehandicaptenparkeerplaats Lage Heesweg in Beek en Donk goedgekeurd

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft op 17 juli 2026 besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen aan de Lage Heesweg in Beek en Donk. Het besluit volgde na een verzoek van een bewoner en een positief advies van de politie.

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De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord en is bedoeld voor de aanvrager die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart. Het verzoek voor de parkeerplaats kwam op 26 mei 2026 van een bewoner van het Lage Heesplein. Het besluit is genomen conform de beleidsregels voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen.

De gemeente heeft voorafgaand aan het besluit belanghebbenden geïnformeerd en de mogelijkheid geboden om hun mening te geven. Er zijn echter geen reacties binnengekomen. De parkeerplaats valt onder het beheer van de gemeente Laarbeek en ligt binnen de bebouwde kom van Beek en Donk.