Gehandicaptenparkeerplaats gepland in Beek en Donk

Het college van burgemeester en wethouders van Beek en Donk heeft op 16 juli 2026 een ontwerpbesluit genomen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen aan de Lijsterlaan.

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Het besluit betreft het toekennen van een specifieke parkeerplaats voor gehandicapten aan de Lijsterlaan in Beek en Donk. Bewoners kunnen de details van dit besluit en de bijbehorende documenten online bekijken op de officiële bekendmakingswebsite.

De stukken zijn ook fysiek in te zien op het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. De inzageperiode loopt van 24 juli tot en met 3 september 2026.