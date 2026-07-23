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Vergunning verleend voor dakopbouw in Hoogerheide

Vandaag om 10:09

De gemeente Woensdrecht heeft een omgevingsvergunning verleend voor een dakopbouw aan de Schapendreef 1 in Hoogerheide. De vergunning werd op 21 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De verleende vergunning betreft een dakopbouw op het adres Schapendreef 1 in Hoogerheide. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht hebben deze vergunning verleend en de kennisgeving is op 21 juli 2026 verzonden.

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