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Vergunning verleend voor dakopbouw in Hoogerheide
Vandaag om 10:09
De gemeente Woensdrecht heeft een omgevingsvergunning verleend voor een dakopbouw aan de Schapendreef 1 in Hoogerheide. De vergunning werd op 21 juli 2026 verzonden.
De verleende vergunning betreft een dakopbouw op het adres Schapendreef 1 in Hoogerheide. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht hebben deze vergunning verleend en de kennisgeving is op 21 juli 2026 verzonden.
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