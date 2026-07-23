Balkon op uitbouw gepland in Cuijk

In Cuijk is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een balkon op een uitbouw aan de Zomereik 19. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 19 juli 2026 ontvangen.

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Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Na beoordeling van de aanvraag zal de gemeente een beslissing nemen.

De standaardtermijn voor een beslissing is acht weken, maar deze kan worden verlengd tot maximaal veertien weken. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de ingediende aanvraag of een eventuele verlenging van de beslistermijn.