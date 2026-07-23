Faunapassages bij Vortum-Mullem krijgen groen licht

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de aanleg van vier faunapassages onder de spoorlijn bij Vortum-Mullem. Het besluit is op 21 juli 2026 genomen als onderdeel van het project Opwaardering Maaslijn.

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Deze passages worden aangelegd nabij Nieuwe Erf, in het gebied dat kadastraal bekendstaat als BMR00 V 301. Het doel van de faunapassages is om dieren veilig onder het spoor door te laten bewegen, wat de biodiversiteit ten goede moet komen.

Met de goedkeuring van deze werkzaamheden wordt een belangrijke stap gezet in de verbetering van de infrastructuur voor dieren in dit gebied. De faunapassages maken deel uit van een groter project dat gericht is op de opwaardering van de Maaslijn, de spoorverbinding in de regio.