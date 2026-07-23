Vrijstaande woning gepland in Sint Anthonis

In Sint Anthonis is een aanvraag ingediend voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Zwanse Hoek. De aanvraag werd op 20 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een perceel naast nummer 5, met het kadastrale nummer OLO00 M 937. De aanvraag betreft een bouwactiviteit zoals vastgelegd in het omgevingsplan. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure, waarbij binnen acht weken een besluit wordt genomen. Deze periode kan verlengd worden tot maximaal veertien weken.

Bezwaar maken tegen de ingediende aanvraag of een eventuele verlenging van de beslistermijn is niet mogelijk. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00004837.