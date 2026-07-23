Garage in Haps wordt omgebouwd tot bijwoning

Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een garage tot bijwoning aan de Putselaarstraat 9 in Haps. De aanvraag werd op 19 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De verbouwing van de garage vraagt om een aanpassing van de regels in het Omgevingsplan. Deze aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure. Dit betekent dat de gemeente binnen acht weken een beslissing neemt, maar deze periode kan verlengd worden tot veertien weken.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de ingediende aanvraag of een eventuele verlenging van de beslistermijn. Het project heeft zaaknummer Z2026-00004797.