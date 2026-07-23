Prachtig zomerweer of regenbuien? Dit weekend krijgen we het allemaal

Voor wie dit weekend hoopt op prachtig en warm weer, is er goed nieuws. En voor wie hoopt op regen met relatief mindere temperaturen, is er óók goed nieuws. "Want het wordt heel wisselvallig", zegt meteoroloog Berend van Straaten van Weerplaza.

Het is de afgelopen weken heet, minder heet en extreem heet geweest - zo’n beetje alle vormen van zomerweer zijn de revue gepasseerd. En laat dat nou een mooie metafoor zijn voor dit weekend, legt Van Straaten uit.

"Er zijn grote verschillen in de temperaturen in Brabant dit weekend. Zaterdag wordt een zomerse dag met volop zon. Het wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week, met temperaturen tot 28 graden en weinig wind."

Omdat er weinig wind staat, gaat het volgens Van Straaten ook daadwerkelijk heet aanvoelen. Een dag later is dit juist min of meer omgekeerd.

"Zondag zien we een heel ander weertype dan zaterdag", vertelt de meteoroloog. "Want dan worden vanuit het noorden buien aangevoerd. Geen gigantische buien, maar het kan hier en daar flink doorregenen."

Dan gaat de temperatuur ook echt dalen. Het zal iets boven de twintig graden worden, maximaal. Wie juist blij is met de hitte, trekt uiteindelijk aan het langste eind, denkt Van Straaten. "In de loop van volgende week wordt het 'gewoon' weer droog en zeer warm."