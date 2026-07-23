Boekel ontvangt melding voor nieuwe koelinstallatie

In Boekel is een melding gedaan voor het plaatsen van een nieuwe koelinstallatie met CO2 op Sint Agathaplein 3.

Gevonden voor jou

De gemeente Boekel heeft op 4 november 2025 een melding ontvangen voor de installatie van een koelinstallatie met CO2 op het adres Sint Agathaplein 3. Deze melding is ingediend onder het DSO-kenmerk 2025110400717 en zaaknummer Z/265167.

Belanghebbenden kunnen tegen deze melding geen bezwaar maken. Het adres betreft een locatie in het centrum van Boekel.