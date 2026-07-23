Advertentie
Boekel ontvangt melding voor nieuwe koelinstallatie
Vandaag om 10:12
In Boekel is een melding gedaan voor het plaatsen van een nieuwe koelinstallatie met CO2 op Sint Agathaplein 3.
De gemeente Boekel heeft op 4 november 2025 een melding ontvangen voor de installatie van een koelinstallatie met CO2 op het adres Sint Agathaplein 3. Deze melding is ingediend onder het DSO-kenmerk 2025110400717 en zaaknummer Z/265167.
Belanghebbenden kunnen tegen deze melding geen bezwaar maken. Het adres betreft een locatie in het centrum van Boekel.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie