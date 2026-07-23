Boekel ontvangt aanvraag voor wijziging veehouderij

De gemeente Boekel heeft een aanvraag ontvangen voor een wijziging van een veehouderij aan De Aa 6. De aanvraag kwam op 20 juli binnen en heeft zaaknummer Z/511294.

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De gemeente Boekel heeft recent een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag betreft een wijziging van een veehouderij op het adres De Aa 6, met het zaaknummer Z/511294. De aanvraag is ingediend op 20 juli 2026.

Op dit moment is het niet mogelijk om te reageren op de aanvraag. De informatie is bekendgemaakt door burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel in het kader van de Omgevingswet.