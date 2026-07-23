Vergunningsaanvraag voor kappen van 2 bomen in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van twee bomen aan de Varenlaan.

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In Son en Breugel is een aanvraag binnengekomen voor het kappen van twee bomen op de adressen Varenlaan 7 en 9. De aanvraag is op 20 juli 2026 door de gemeente ontvangen. Het betreft hier een kennisgeving, en de plannen liggen niet ter inzage. Pas nadat het college van burgemeester en wethouders een beslissing heeft genomen, kunnen eventuele bezwaren worden ingediend.