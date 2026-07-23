Graven in bodem met hoge kwaliteit in Breda gemeld

In Breda is een melding gedaan voor graafwerkzaamheden aan de Lunetstraat, waarbij meer dan 25 kubieke meter grond met hoge bodemkwaliteit wordt verplaatst. De melding is op 21 juli 2026 afgehandeld.

Gevonden voor jou

De graafwerkzaamheden in Breda betreffen grond die boven de interventiewaarde valt, wat betekent dat de bodemkwaliteit extra hoog is. Er wordt meer dan 25 kubieke meter grond verplaatst. Dit soort werkzaamheden moet gemeld worden vanwege de impact op de bodem en het milieu.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding. Voor vragen over de procedure kan contact worden opgenomen met de gemeente Breda onder vermelding van zaaknummer Z2026-00019140.