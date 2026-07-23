Vergunning verleend voor verkoopstandplaats Chasséveld Breda

Op 21 juli 2026 is een vergunning verleend voor een verkoopstandplaats op het Chasséveld in Breda. De standplaats mag worden gebruikt van 13 tot en met 19 september 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft toestemming gegeven voor het openen van een verkoopstandplaats op het Chasséveld. Deze vergunning is verleend onder specifieke artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.

De standplaats kan gedurende een week in september worden geëxploiteerd. Dit biedt ondernemers de gelegenheid om hun producten aan te bieden op een centrale locatie in de stad.